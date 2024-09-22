بيان من نقابة الأطباء بشأن إصابات أسوان

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب إصابة عدد من المواطنين بمحافظة أسوان بأعراض نزلات معوية ودخولهم على إثرها إلى المستشفيات، حيث تواصلت مع نقابة أطباء أسوان الفرعية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى هناك، والأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات.

والتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بنقيب أطباء أسوان د. حامد مكي، للاطمئنان على الحالة الصحية بالمحافظة، مؤكدا استعداد النقابة العامة من خلال لجنة مصر العطاء لتقديم أي دعم للمواطنين والمستشفيات بمحافظة أسوان إذا تطلب الأمر ذلك.

وأكدت النقابة في بيان، متابعتها لأوضاع الأطقم الطبية بمستشفيات محافظة أسوان، مثمنة دورهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحجوزين بالمستشفيات، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار إعلان وزارة الصحة والسكان، نتائج الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المركزي التابع للوزارة.

وتتمنى نقابة الأطباء السلامة لأهالينا في محافظة أسوان، وللأطقم الطبية العاملين بمستشفيات المحافظة، وجميع الشعب المصري.

من جهته، طالب مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة للحد من خطر الإصابة بالنزلات المعوية.

كما طالب "الشيخ"، جميع الأطقم الطبية بمحافظة أسوان، بالاستمرار في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع كافة وسائل مكافحة العدوى المختلفة، حفاظاً على سلامتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان إنه تم رصد إصابة 128 حالة من أبناء محافظة أسوان بنزلات معوية وإسهال منذ 11 سبتمبر وحتى الآن، موضحًا شفاء 22 حالة وخروجهم من المستشفيات.

وأضاف "عبدالغفار"، أن جرى التنسيق بين وزارتي الصحة والإسكان ومحافظة أسوان لتحليل مياه الشرب بمحطات المحافظة والبالغ عددها 103 محطات للتأكد من سلامة المياه.

وتابع نائب رئيس الوزراء: كما أجرينا جولات ترددية على مستشفيات المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المصابين.

وأشار إلى أن الوضع الصحي بمحافظة أسوان مُطمئن وأن الأزمة ستنتهي خلال أيام، مضيفًا: جميع الحالات المصابة من أبناء قريتي أبو هريش و دراو ويجرى الآن التأكد من سلامة شبكة مياه الشرب بهما.