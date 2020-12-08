الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
توقيت مصر 21:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد

القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

الأوقاف ترد على حلقة بقناة الجزيرة ظهرت بها قيادات إخوانية

عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت

بيان من مهرجان القاهرة عن المخرج المتحرش

داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة

ضبط عصابة السطو على المواشي في السعودية

الخارجية الإماراتية تعلق على المصالحة مع قطر

قتلى وجرحى.. مسلحون يقتحمون ملعب كرة ويفتحون النار على اللاعبين

ADS
 

بيان من مهرجان القاهرة عن المخرج المتحرش

937
مهرجان القاهرة
 
الثلاثاء، 08-12-2020 07:45 م محمد فضل

أكد مهرجان القاهرة السينمائي على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.
وأضاف المهرجان في بيان له :" وقد تابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية".
وتابع :" وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة".
 

إقرأ ايضا

08-12-20-779344220

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

الأمطار

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

EotxvD0XUAAPWjL

داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة

أخبار متعلقة

نقيب المحامين

بيان مفاجئ من نقيب المحامين:«أعلن الاعتكاف إلى أن يقضي الله أمرًا»

يوسف-القرضاوي-1200x675

بيان عاجل من اتحاد علماء المسلمين بشأن وفاة «القرضاوي»

411(2)

الإفتاء لـ شيكابالا: « انت محترم وناجح.. ركز في طريقك»

202004281039163916

بيان من الأزهر عن «ذكرى الاغتصاب»

20191110130308569

بيان عاجل واجتماع طارئ لنقابة الفنانين بسبب محمد رمضان

20200515213315056

مشادة بين إلهام شاهين ومخرج شهير:«ربنا يشفيكي»