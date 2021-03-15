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بيان من شرطة مكة يكشف هوية «المتحرشين الأربعة» في فيديو أثار ضجة

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الإثنين، 15-03-2021 10:14 ص محمد فضل - متابعات

كشف  المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية «المتحرشين الأربعة» الذين ظهروا في مقطع فيديو يتحرشون بفتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف، وإلقاء القبض عليهم.
وقال المتحدث باسم شرطة مكة، في بيان رسمي :"  بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء مما يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم".
وتابع البيان :" وهم (4) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".
 

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