الأربعاء 01 يونيو 2022
توقيت مصر 22:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شقيقة «معنفة الموسم» بالسعودية تفجر مفاجأة عن سبب وفاتها

أول جلسة محاكمة..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة الهجرة : مريض نفسي

زوج سيدة الدقهلية التي قتلت أطفالهما الثلاثة يفاجئ الجميع: ادعو لمراتي

بيان من النيابة العامة يكشف التفاصيل الكاملة لذبح أم أطفالها الثلاثة

عروس تقتل زوجها بطريقة شيطانية: «طلع كبير.. وعايزة شاب»

لماذا فرضت السعودية غرامة على الدكتورة يومي ومنعت التعامل معها؟

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة بعد الزيادة وموعد التطبيق

بزيادة 1.64 جنيهًا.. قرار رسمي مفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي

مشهد يُفطر القلوب.. والد الأطفال الثلاثة ينهار في جنازتهم: «ولادي يا ناس»

موسيماني يرد على انتقاد التشكيل: من الطبيعي أن يفوز الوداد لهذا السبب

ADS
 

بيان من النيابة العامة يكشف التفاصيل الكاملة لذبح أم أطفالها الثلاثة

282774741_588158035813049_5439069218307082426_n
ا
Native
Teads
الأربعاء، 01-06-2022 01:08 م

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة متهمة سيدة فيها بقتل أطفالها الثلاثة، وشروعها في الانتحار عقب ارتكابها الواقعة، حيث توصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى إقرارها بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها بحالةٍ من الاكتئاب دفعتها لارتكابها.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها ، أنها تلقت إخطارًا صباح أمس 30 مايو الجاري، بدخول سيدة مجهولة الهُويّة إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، ثم تلقت النيابة العامة إخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام المجني عليها بجرَّار زراعيّ، وأن قائد الجرار قرَّر إلقاءَ السيدة نفسَها أسفله حال سيرِه مما أدّى لحدوث إصابتها.

بالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات وأخبارًا حول الواقعة؛ مفادها انتحار السيدة بعد قتلها أبناءَها الثلاثة، وعلى ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات.

حيث انتقلت إلى المستشفى والتقطت صورًا للسيدة المصابة لاتخاذ إجراءات تحديد هُويتها لحين إفاقتها، وكذا انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته فعثرت على إحدى آلات المراقبة المطلّة على الموقع والتي سجلت لحظة إلقاء السيدة بنفسها أسفل الجرار حال سيره في الطريق، فسقطت وحدثت إصابتها، وسألت النيابة العامة ثلاثة شهود على الواقعة أكدوا إلقاءَ السيدة بنفسها أسفل الجرار، وأن قائده حاول تفاديها، وتوقف مباشرة عقب وقوع الحادث.

وخلال اتخاذ النيابة العامة تلك الإجراءات تلقت إخطارًا آخر من الشرطة بالتوصل لتحديد هوية المصابة ومحل إقامتها، وأنه عُثر بمسكنها على جثامين ثلاثة أطفال أشقاء مصابين جميعًا بإصاباتٍ ذَبحيَّةٍ بالرقبة، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة المسكن فعثرت على آثار دماء بأنحاء متفرقة به، وكذلك عثرت على ورقةٍ مُدوَّن عليها بخط اليد عبارات تُفيد أن مَن كتبها قد أقرَّ ضمنًا بقتل الأطفال الثلاثة، كما عثرت النيابة العامة على هاتف محمول ومضبوطات أخرى أمرت بالتحفظ عليها، وكذا ناظرت جثامين الأطفال الثلاثة وما بها من إصابات، وعثرت جوارها على سكين ملطخ بالدماء أمرت بالتحفظ عليه وفحصه.

وتتبعت النيابة العامة خط السير المحتمل للسيدة من محلّ سكنها وصولًا لموقع الحادث لمعاينته وفحص آلات المراقبة به، وسألت النيابة العامة جدة الأطفال الثلاثة والتي اتهمت زوجة ابنها -السيدة المصابة- بقتل أبنائها.

وسألت النيابة العامة شهودًا من الجيران منهم أحد أقارب زوج المصابة، والذين شهدوا بسماعهم صراخَ استغاثة من مسكن جدة الأطفال الثلاثة، وباستطلاعهم الأمر أخبرتهم الجدةُ بعثورها على جثامين الأطفال الثلاثة ملقاة بمسكن ابنها وبها جروح ذَبحية، مؤكدين اتهامهم السيدة المصابة بقتل أبنائها.

وفي أعقاب إخطار النيابة العامة بإفاقة المصابة، وإمكانية إجابتها كتابةً على ما يُوجّه إليها من أسئلة، انتقلت النيابة العامة إليها لسؤالها حيث أقرّت كتابةً في ورقاتٍ دَوّنتها بارتكابها واقعة قتل أبنائها الثلاثة، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم، ولذلك تحينت فرصة انفردت خلالها بالأطفال الثلاثة واستلت سكينًا قتلتهم به ذبحًا، وحاولت إزهاق روحها به بعد ذلك فلم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله.

وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمة لاستجوابها فورَ تماثلها للشفاء، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 

إقرأ ايضا

من-هي-وزيرة-الهجرة-المصرية-ومن-هو-ابنها

أول جلسة محاكمة..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة الهجرة : مريض نفسي

تنزيل

زوج سيدة الدقهلية التي قتلت أطفالهما الثلاثة يفاجئ الجميع: ادعو لمراتي

Capture

عروس تقتل زوجها بطريقة شيطانية: «طلع كبير.. وعايزة شاب»

أخبار متعلقة

655

اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة: ذبحت سمية الأول ومقدرتش أقتل نفسي

Egyxam-02

عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الدقهلية عبر «امتحانات مصر»

2022_5_30_14_24_11_468

بخط يدها.. شاهد رسالة قاتلة أطفالها بالدقهلية التي تركتها لزوجها

623

شاهدتهم فقتلوها.. رجل يجمع بين زوجته وصديقاتها في الرذيلة بوقت واحد

Capture

صدمة.. مصرع إعلامي وزوجته واثنين من أبنائه في حادث مروع (صور)