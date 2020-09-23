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بيان من الصحة بشأن الفحص اليومي للمواطنين

وزيرة الصحة
الصحة
الأربعاء، 23-09-2020 06:02 م أحمد سالم
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 74 ألفًا و22 مواطنًا من خلال 80 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 601 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 11 ألفًا و73 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 ألفًا و22 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 905 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.  

وقالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 7 آلاف و29 مواطنًا بمحافظة أسوان، و4 آلاف و71 مواطنًا بأسيوط، و4 آلاف و798 مواطنًا بالإسكندرية، و1022 مواطنًا بالإسماعيلية، و685 مواطنًا بالأقصر، و5 آلاف و855 موطنًا بالبحيرة، و3 آلاف و696 مواطنًا بالجيزة، و5 آلاف و120 مواطنًا بالدقهلية، و3 آلاف و624 مواطنًا بالشرقية، و412 مواطنًا بالغربية.  

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضًا لـ3 الاف و256 مواطنًا بالفيوم، و5 آلاف و106 مواطنين بالقاهرة، و1951 مواطنًا بالقليوبية، و3 آلاف و527 مواطنًا بالمنوفية، و2683 مواطنًا بالمنيا، و1320 مواطنًا بالوادي الجديد، و3 آلاف و863 مواطنًا ببني سويف، و1081 مواطنًا بجنوب سيناء، و2733 مواطنًا بدمياط، و4 آلاف و915 مواطنًا بسوهاج، و3244 مواطنًا بقنا، و2753 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 1278 مواطنًا بمطروح.
 

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