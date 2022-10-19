بيان من «الصحة النفسية والإدمان» يفجر مفاجأة عن شيرين عبدالوهاب

الأربعاء، 19-10-2022
09:05 ص
نفت الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
، إيداع الفنانة شيرين
عبد الوهاب في
مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والإدمان
للعلاج من تعاطي المخدّرات.
وأفادت خلال بيان لها أن الفنانة لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى
المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجودها.
وأشارت إلى أنها ترفض الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة.
وفي السياق نفسه دعت أسرة الفنانة شيرين
وسائل الإعلام للالتزام بما صدر عن
النيابة العامة بعدم نشر أية أخبار أو تصريحات في الوقت الحالي عن الأزمة التي تمر
بها.
يذكر أن أسرة الفنانة كشفت في وقت سابق عن إدخالها إلى مستشفى من أجل
العلاج من الإدمان
وتعاطي المخدرات، واستغاث شقيقها ووالدتها لإنقاذها من طليقها
حسام حبيب
والمنتجة سارة الطباخ، باعتبارهما من يحرضانها على تعاطي المخدرات.
وكانطبيب شيرين
الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان
بالقصر العيني في مصر ، علق على الحالة الصحية للفنانة شيرين
عبد الوهاب بعد نقلها إلى المستشفى.
وقال "عبد المقصود" مش هتكلم عن حالة شيرين
دلوقتي خالص، لكن هي كويسة، وكل اللي بقوله أنكم تطمنوا عليها".
وكان شقيق شيرين
عبد الوهاب أوضح في وقت سابق أنه أجبر شقيقته على دخول المستشفى بعد أن ضبطها مع طليقها حسام حبيب
وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق. نافيا ما تردد بشأن اعتدائه عليها بالضرب.
وكشفت والدة شيرين
أن ابنتها كانت مدمنة للمخدرات، ولكنها تعافت وأصبحت بخير، إلى أن عاد إليها حسام وعادت للإدمان مرة أخرى.