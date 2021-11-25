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بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين

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الخميس، 25-11-2021 10:52 ص

أثارت فيديوهات متداولة تظهر قيام شخص بالتحرش بفتاتين مستخدما ألفاظا مخالفة للآداب في المدينة المنورة غضبا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره."
وأضاف المتحدث: "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة".
 

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