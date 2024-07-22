بيان من الداخلية يكشف مفاجأة عن رسالة تحذر من سرقة شقق الشروق





كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات تداول تسجيل صوتى لأحد الأشخاص عبر تطبيق «واتس آب» يحذر سكان مدينة الشروق بالقاهرة من تشكيل عصابى يقوم بسرقة المساكن.

قالت الوزارة إنه في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع صوتى عبر تطبيق «واتس آب» لأحد الأشخاص يحذّر فيه سكان مدينة الشروق بالقاهرة من قيام تشكيل عصابى بسرقة المساكن كرهًا عن المواطنين عن طريق تخديرهم وسرقة محتويات الشقة وتكرار الحادث.

وأضافت «الداخلية» أنه بالفحص وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة وأنها مُختلقة من قبل أحد الأشخاص بمساعدة صديقه «صاحب المقطع الصوتى» حتى لا يفتضح أمره بسبب ارتكابه أفعالا مجرمة بالاشتراك مع (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)، استقبلهم بالشقة سكنه، تعرف عليهم من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وحدث خلاف فيما بينهم انتهى إلى قيام المذكورين بتكبيله والاستيلاء على بعض محتويات الشقة ومنها (أجهزة كهربائية – هاتف محمول – لاب توب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.