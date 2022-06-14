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بيان من الداخلية تعليقًا على فيديو اختطاف فتاة من أمام إحدى الكليات بالقليوبية

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الثلاثاء، 14-06-2022 12:43 م

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، مقطع فيديو يتضمن ادعاء باختطاف إحدى الفتيات ببنها حتى خرجت وزارة الداخلية كاشفة عن الحقيقة كاملة.
وحدة الرصد بوزارة الداخلية تابعت تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن الادعاء بخطف إحدى الفتيات أمام إحدى الكليات بالقليوبية.
بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين فتاتين وأحد الأشخاص وذلك حال سير الفتاتين بمحل الواقعة انتابت إحداهما حالة إعياء.

وبملاحظة الطرف الثانى لذلك توجه إليهما لإستطلاع الأمر، فحدثت بينهم مشادة ظناً من الطرف الأول بمعاكستهما، وتوجه الطرفان لمركز الشرطة وأبدوا رغبتهم فى الصلح وذلك بالتراضى فيما بينهم.
 

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