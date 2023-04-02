



أكدت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم والتي أقيمت بإستاد القاهرة بتاريخ أول أبريل الجارى.

وأضافت الداخلية في بيانها، اليوم الأحد، أنه بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتي قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الإستاد.

وتابعت الوزارة في البيان؛ أن المباراة لم تشهد أية تجاوزات وأن ذلك يأتى فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع المشار إليه.

وتأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات، في المباراة التي أقيمت أمس باستاد القاهرة.