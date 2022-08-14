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بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

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بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

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الواقعة
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 10:39 ص
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل التعدي على مؤذن في أحدى قرى البحيرة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان: "بالنسبة لما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مؤذن مسجد بإحدى القرى بمحافظة البحيرة لرفع أذان صلاة الجمعة بدلاً منه".
وأوضحت: "بالفحص تبين قيام عامل مقيم بذات القرية محل الواقعة - مريض نفسى ومعروف عنه افتعال المشاكل بين أهالى القرية - بالتعدي على عامل المسجد لرغبته فى رفع الأذان بدلاً منه مما أدى إلى تلف ميكروفون المسجد ودفع المصلين للتوجه لمسجد آخر لأداء الفريضة".
وأتمت: "وتم ضبطه بمعرفة الأجهزة الأمنية".
 

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