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بيان من الداخلية بشأن التعدي على فتاة بسبب عدم ارتداء الحجاب

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الإثنين، 25-04-2022 01:22 م

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تعدِ إحدى السيدات، بالضرب على فتاة، بسبب خروجها دون حجاب بالقاهرة.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إنه عقب رصد ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء بالضرب من سيدة، بسبب خروجها دون حجاب.
وأضاف البيان: بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة ومقيمة بمنطقة المقطم)، بتضررها من إحدى السيدات، لقيامها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، لعدم ارتدائها الحجاب حال تواجدها بدائرة القسم.
وأوضح البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقها (عاملة بأحد المصانع- مقيمة بمنطقة مصر القديمة)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتعدي بالضرب على المُبلغة، وعللت ذلك لاصطدامها بالمبلغة حال سيرها بجوارها، وعند معاتبتها، تحدثت معها بطريقة غير لائقة، فقامت إثر ذلك بالتعدي عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب.
 

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