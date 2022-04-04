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بيان من الحكومة بشأن عبوات الزيت المُعاد تدويرها

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زيت
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الإثنين، 04-04-2022 01:38 م

ردت الحكومة على أنباء تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى الأسواق، مؤكدة أنها تواصلت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء.
وشددت الوزارة على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، بما فيها الزيت، آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة، سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.
 

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