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بيان من الأزهر بعد قرار البرلمان الدنماركي بشأن "حرق المصحف"

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الازهر
الأحد، 10-12-2023 08:53 ص


أصدر الأزهر الشريف، بيانا بشأن إقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق القرآن الكريم.

وقال الأزهر في بيانه: "يرحّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدا أن هذه الخطوة المشكورة والمقدرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي".

وأضاف البيان: "ويؤكد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَن مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي".

وأقر البرلمان الدانماركي يوم الخميس قانونا بحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.

 

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