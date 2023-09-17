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بيان من الأرصاد يوجه تحذيرًا لسكان القاهرة وهذه المحاقظات

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الأرصاد
الأحد، 17-09-2023 10:42 ص


توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن توجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وحذرت هيئة الأرصاد السائقين ووسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بتوخي الحذر.

وعن نشاط الرياح، قالت هيئة الأرصاد إنها تكون نشيطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، وفق هيئة الأرصاد.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الادارية 34 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادى الجديد 38 22

أبوسمبل 38 27

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