الخميس 17 فبراير 2022
توقيت مصر 13:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رجل شرطة يثير الغضب بعد تصوير طارق حامد في موقف محرج ونشر الفيديو

28 ألف امرأة سعودية يتقدمن للحصول على وظيفة كانت محصورة على الرجال

بيان من الأرصاد يحذر من 3 أيام: أمطار تصل لحد السيول

وضع نجم "ذا فويس كيدز" دار رعاية بعد قتل جاره

أحلام وشمس تعلقان على وفاة ريان جيلر.. ماذا قالتا؟

تفاصيل معركة الشرطة مع تشكيل عصابي بالمنوفية ومقتل 7 عناصر

رئيس وزراء خليجي سابق يكشف سرًا خطيرًا عن وفاة ياسر عرفات

«كله كلام».. أبوجبل يرد على العروض التي تلقاها

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

تطور خطير.. روسيا: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

ADS
 

بيان من الأرصاد يحذر من 3 أيام: أمطار تصل لحد السيول

2021_1_14_21_48_37_262
الارصاد
Native
Teads
الخميس، 17-02-2022 12:43 م
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين مما ستشهده البلاد بداية من مساء غد الجمعة، حيث تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتبارا من مساء الجمعة، أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي فى طبقات الجو، ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وأضافت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذه الموجة تبدأ الجمعة المقبل، وتنتهي الأحد، ويصاحبها تساقط أمطار تصل لحد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.
وتابعت أن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور، وتكون خفيفة على القاهرة.
وشددت أن فصل الشتاء لم ينته بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه خلال هذا الأسبوع تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية.
 

إقرأ ايضا

63b61c21ac

رجل شرطة يثير الغضب بعد تصوير طارق حامد في موقف محرج ونشر الفيديو

1714078

28 ألف امرأة سعودية يتقدمن للحصول على وظيفة كانت محصورة على الرجال

2309490_1645009791

وضع نجم "ذا فويس كيدز" دار رعاية بعد قتل جاره

أخبار متعلقة

20210623130303634

خطوة بخطوة.. «ازاي تطلع رخصة قيادة خاصة من الألف إلى الياء»

20210406105706819

مفاوضات مع روسيا للإفراج عن شحنة برتقال مصرية

فودافون

لعملاء شبكة فوادافون.. طريقة فعَّالة لزيادة أيام باقة فليكس

7ed5d9c919e0229986aa43c7dc6e5df6-2

لا تنخدعوا.. تحذير من الأرصاد مما هو قادم بدءًا من غد

2016_12_15_12_50_51_626

الكشف عن سر تنفيذ أحكام الإعدام فجرًا

295

بعد «هبة».. هل تؤثر العاصفة «ياسمين» على مصر؟ الأرصاد ترد