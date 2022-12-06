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بيان مفاجئ من النيابة العامة بشأن «المتهمة» منة شلبي

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بيان مفاجئ من النيابة العامة بشأن «المتهمة» منة شلبي

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منة شلبي
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الثلاثاء، 06-12-2022 11:56 ص

أصدرت النيابة العامة، بيانًا ردت فيه على ما أثير حول إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء قدومها من نيويورك.

وفي بيان نشرته عبر حسابها بموقع فيسبوك، "نفت النيابة العامة صحة الخبر المتداول اليوم بالمواقع الإخبارية بإحالة المتهمة/ منة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة، وتؤكد النيابة العامة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات".

وأضاف البيان "تُهيب النيابة العامة بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة".
وكانت النيابة العامة، قد أمرت في 26 نوفمبر بإخلاء سبيل منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها عائدة من الخارج وبحيازتها مواد يشتبه في كونها مخدرات.

وقالت النيابة، حينها في بيان، إنها تلقت إخطارًا بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عددا من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وأكدت النيابة ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وأكدت النيابة العامة صدور قرار بإخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبحسب محضر الضبط عثر رجال أمن مطار القاهرة بحوزة منة شلبي على شيكولاتة بمخدر الحشيش، وزيت الحشيش داخل علب، و12 كيسا لمادة الماريجوانا، وسجائر بمخدر مادة thc.

 

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