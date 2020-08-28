السبت 29 أغسطس 2020
توقيت مصر 00:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مذهل.. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع

الشرطة الأمريكية تعثر على عشرات الأطفال المفقودين

تفاصيل العلاقة المتوترة بين «ميلانيا ترامب» و«إيفانكا»

سر ثلاجة الأميرة ديانا الممتئلة بالدماء

مفاجأة في انتقال "ميسي" لـ"ليفربول"

"رونالدو" يوجه رسالة نارية

عقوبات صارمة على هؤلاء في السعودية

تدمير طائرة مفخخة قبل استهدافها السعودية

إنجلترا.. إقامة تمثال جديد للأميرة ديانا

وزير الأوقاف يكشف السبب وراء عودة صلاة الجمعة

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

بيان مصري قوي بشأن سد النهضة

سد النهضة
السد
 
الجمعة، 28-08-2020 10:01 م الطيب حسين
كشفت وزارة الري، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت الوزارة في بيان استمرار الخلاف بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية في جدول مفاوضات سد النهضة.


وأوضحت الوزارة أنهبعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق السادة وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

من جانبه، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، تعثر دمج مقترحات السودان ومصر وإثيوبيا في مسودة واحدة حول سد النهضة.

وقال إن الجلسة انعقدت بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث.

وأضاف: "خلال الجلسة قدم خبراء الدول الثلاث تقريرا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة إتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الإتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث".

وتابع قائلا: "بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاثة".

وتواصلت اليوم الجمعة المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث وبرعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

إقرأ ايضا

عيسى

تعليق غير متوقع من إبراهيم عيسى عن القبض على محمود عزت

. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع

فيديو مذهل.. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع

أرشيفية

الشرطة الأمريكية تعثر على عشرات الأطفال المفقودين

 

أخبار متعلقة

سمير فرج

سمير فرج يكشف: كيف خططت أمريكا لأحداث يناير منذ 2004 ؟

سد النهضة

الري: انتهاء مفاوضات سد النهضة الخميس.. وهذا ما سيحدث الجمعة

سد النهضة

الري: مصر تتبع سياسة النفس الطويل بمفاوضات السد

سامح شكري

سامح شكري يوجه رسالة صارمة بشأن سد النهضة

السيسي

مصر الدولة الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز رغم كورونا

أحمد موسي

"موسي": عندنا حاجات هنطلعها في الوقت المناسب