الأحد 08 يناير 2023
توقيت مصر 22:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ماتت في شقة دعارة.. أول صور لفتاة التجمع

سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تهز الدقهلية.. ذبح زوجته والتقط «سيلفي» معها وأرسله لأهلها لسبب صادم

البطل المصري محمد السيد يفوز بالقاضية على بطل إسرائيل ويقتنص الذهبية

بيان كويتي غاضب يطالب مصر بمحاسبة رجال الأمن المعتدين على طلاب الإسكندرية

شاهد أول رد من الرئيس على بيع قناة السويس

انتقامًا من والدها.. اختطاف ابنة مسؤول كبير واغتصابها تهز السودان

الكويت تكشف سبب اعتداء رجال أمن على طلاب كويتيين بالإسكندرية وتعتذر (فيديو)

مفاجأة تقلب موازين قضية مقتل سيدة بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها

شاهد.. أغرب أكلة حلويات أعدها الشيف بوراك

ADS
 

بيان كويتي غاضب يطالب مصر بمحاسبة رجال الأمن المعتدين على طلاب الإسكندرية

اسباب-الاعتداء-على-الطلبة-الكويتيين-في-الإسكندرية-بمصر
الواقعة
Native
Teads
الأحد، 08-01-2023 01:11 م
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن المصريين بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه في إطار متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر أمس السبت بين عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية في أحد المجمعات التجارية في المدينة والذين تم الإفراج عنهم جميعا عصر يوم أمس، قام نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي بالتواصل مع سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى دولة الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة، حيث نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة.

وأضاف البيان أن نائب الوزير طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة.
وذكر أن نائب الوزير أبلغ السفير المصري بأن وزارة الخارجية ستتابع بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات بهذا الخصوص.
 

إقرأ ايضا

Capture

ماتت في شقة دعارة.. أول صور لفتاة التجمع

image

تهز الدقهلية.. ذبح زوجته والتقط «سيلفي» معها وأرسله لأهلها لسبب صادم

Capture

شاهد أول رد من الرئيس على بيع قناة السويس

أخبار متعلقة

1-e1673098839980

الكويت تكشف سبب اعتداء رجال أمن على طلاب كويتيين بالإسكندرية (فيديو)

000

شاهد.. برلماني يتفقد شوارع الإسكندرية بقارب صيد

202002240326472647

سقوط أول ضحية للأمطار في الجيزة بطريقة مأساوية

20171004_1507105058-259580

مسؤول يكشف عن «فخ» يقع فيه المصريين المعتمرين في السعودية

202011200148164816

تعليق الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

a18dbfa3090bf506874f7a7fd6fac526

وفاة مصري وزوجته في حادث مروع بالكويت