الإثنين 28 يونيو 2021
توقيت مصر 16:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من الأوقاف على منع نجل حسين يعقوب من الخطابة والإمامة

ماذا حدث لوجهها؟.. أروى تصدم الجمهور في أول ظهور بعد فترة من الغياب

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين بينهم امرأة

مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

دولة خليجية تعلن تفشي 3 سلالات متحورة من كورونا بها

فنان شهير:«أقسم بالله ماطلع من بيتي لو شلحت زي محمد رمضان»

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2020

الجمارك: نجحنا في إحباط أكثر من 1000 عملية تهريب

وزيرة التضامن تشهد إطلاق خطة العمل الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ADS
 

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

770830_0
ا
Native
الإثنين، 28-06-2021 01:50 م

أفادت السلطات الكويتية بإلقاء قوات الأمن القبض على وافد مصري يتهم بالإساءة إلى دولة الكويت في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان مقتضب نشر اليوم الأحد: “ضبط صاحب المقطع المسيء الى دولة الكويت وإحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه”.
وتداول بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوافد المصري وهو يقود سيارة ويبدي استياءه من عاصفة غبارية في الكويت بطريقة ساخرة مستخدما كلمات بذيئة.
 

إقرأ ايضا

620211714716690159709

أول تعليق من الأوقاف على منع نجل حسين يعقوب من الخطابة والإمامة

Capture

ماذا حدث لوجهها؟.. أروى تصدم الجمهور في أول ظهور بعد فترة من الغياب

18385394781551378900

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين بينهم امرأة

أخبار متعلقة

640x480

قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

Capture

الشيخة لطيفة تخرج عن صمتها بشأن منعها من السفر

medium_2021-06-17-add6655cde

أثناء غناءه أمام حشد كبير.. لحظة القبض على مغني راب في الرياض

الفيروس الهندي

وصول الفيروس الهندي لأول دولة خليجية

06c24786-bbc8-4f11-9fb3-a235099e3d01

بعد منعه من مغادرة البلاد.. سعودي يهرب من الكويت بحيلة غريبة

h

أول تعليق من وزير الداخلية السعودي على إعدام إرهابي مصري