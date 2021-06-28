بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

الإثنين، 28-06-2021
01:50 م
أفادت السلطات الكويت
ية بإلقاء قوات الأمن القبض
على وافد
مصري يتهم بالإساءة إلى دولة الكويت
في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويت
ية، في
بيان
مقتضب نشر اليوم الأحد: “ضبط صاحب المقطع المسيء الى دولة الكويت
وإحالته الى
جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه”.
وتداول بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو
للوافد
المصري وهو يقود سيارة ويبدي استياءه من عاصفة غبارية في الكويت
بطريقة ساخرة
مستخدما كلمات بذيئة.