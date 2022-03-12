بيان عاجل من وزير المالية على أزمة القمح بسبب الحرب في أوكرانيا

السبت، 12-03-2022
01:09 م
كشفت
وزارة المالية، اليوم السبت أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد
حتى نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل.
وقال
وزير المالية
محمد معيط، إن "الحكومة حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية
العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مع المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم".
وأوضح
أن "المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية العام خاصة أن موسم
الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل".
وأضاف
معيط، في لقائه مع فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن "الدولة حريصة على
استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر وذلك في أعقاب ما شهدته حركة السياحة
العالمية من تباطؤ بسب جائحة كورونا".