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بيان عاجل من وزارة الأوقاف بشأن إغلاق المساجد

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وزير الأوقاف
 
الأربعاء، 06-01-2021 08:34 م محمد فضل
أعلنت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، لاتخاذ ماتراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .
وأضاف بيان الأوقاف أنه في حال رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعي غلق اي مسجد فعليه رفع الأمر فورا لرئيس اللجنة لتقرر ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن .
وشدد البيان على عدم فتح أي مسجد تم غلقه الا بمعرفة اللجنة وبقرار منها سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو تم غلقه بعده .
يذكر أن وزارة الأوقاف تشرف على ما يقرب من 120 الف مسجد على مستوى الجمهورية الأمر الذي يجعل المسئولية  مشتركة بين الوزارة ورواد هذه المساجد لافتا الى أن ديوان عام الوزارة يضم 47 مفتشا يتم توزيعهم على جميع المحافظات للمتابعة وإعداد التقارير  على الطبيعة واتخاذ القرارات المناسبة تجاه المخالفين ، بالإضافة الى وجود مفتش لكل 30 مسجدا في المحافظة الواحدة .
 

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