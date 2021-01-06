بيان عاجل من وزارة الأوقاف بشأن إغلاق المساجد

الأربعاء، 06-01-2021
08:34 م
محمد فضل
أعلنت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة
برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية
للتفتيش والرقابة ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة
، لاتخاذ ماتراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة
بفيروس كورونا .
وأضاف بيان
الأوقاف أنه في حال رأى مدير أي مديرية ضرورة
تستدعي غلق اي مسجد فعليه رفع الأمر فورا لرئيس اللجنة لتقرر ما تراه مناسبا سواء في
أمر الغلق أم مجازاة المقصر مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن .
وشدد البيان
على عدم فتح أي مسجد تم غلقه الا بمعرفة اللجنة
وبقرار منها سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو تم غلقه بعده .
يذكر أن وزارة الأوقاف تشرف على ما يقرب من 120 الف مسجد
على مستوى الجمهورية الأمر الذي يجعل المسئولية مشتركة بين الوزارة ورواد هذه المساجد
لافتا الى أن ديوان عام الوزارة يضم
47 مفتشا يتم توزيعهم على جميع المحافظات للمتابعة وإعداد التقارير على الطبيعة واتخاذ القرارات المناسبة تجاه المخالفين
، بالإضافة الى وجود مفتش لكل 30 مسجدا في المحافظة الواحدة .