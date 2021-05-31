بيان عاجل من الصحة يحذر من أشياء تُصيب بالفطر الأسود

الإثنين، 31-05-2021
10:40 ص
أصدرت وزارة الصحة 3 تحذيرات رسمية بشأن مرض الفطر الأسود،
محذرة من الإسراف في أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن “الفئات المعرضة
للإصابة بهذا المرض هم مرضى السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة،
خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، والسرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز”.
وأصدرت وزيرة الصحة
، الدكتورة هالة زايد
، مجموعة تعليمات،
مشددة عليها، تعلقت بالبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا
المستجد، وأمرت
وزيرة الصحة
بأن تعمم هذه المجموعة من التعليمات والإجراءات الشديدة، على مستشفيات
العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية وشددت على الأطباء ضرورة وضع ضوابط للبروتكول
العلاجي، وتوعية المواطنين بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وكذلك الكورتيزون.
وقالت مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
،
“الاتجاه نحو إعداد بروتوكول علاجي خاص بمرضى كورونا
، لمنع الإفراط في استخدام المضادات
الحيوية والكورتيزون، حرصا على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا
، ما يؤدي
لإصابتها بالفطر الأسود”، إذ أن الصحة أشارت من خلال قطاع الطب الوقائي، إلى أن مرض
“الفطر الأسود” غير معد، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، أو بين الإنسان والحيوان.