الخميس 08 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لهذه الأسباب .. محمد صلاح ينقذ رجل بلا مأوى

اعتراف صادم لـ"صابر محمد" يوقف تنفيذ الحكم لحظة إعدامه

بالمايوه.. صورة نادرة للرئيس السادات

شاهد.. ظهور تمساح ضخم في بحر شبين يثير الرعب

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك بشرط

البحوث الفلكية ترد على "دخول مصر حزام الزلازل"

صديق منصور الرقيبة يفجر مفاجأة عن اعتزاله

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في المملكة اليوم

أضعف 10 جوازات سفر في العالم نصفهم لدول عربية

تفاصيل مثيرة في فيديوهات "عنتيل الجيزة" مع 16 سيدة

بيان عاجل من الصحة بشأن بدء الدراسة وسط كورونا

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا
كورونا
 
الخميس، 08-10-2020 05:38 م أحمد سالم
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن دور ولي الأمر قبل النزول من المنزل والتوجه إلى المدرسة، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة عدة نقاط لحماية الابناء في الآتي:-

التأكد مـن قيـام الابن/ابنته بغسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة .

القيام  بوضــع الكمامــة علــى وجــه الطالــب بشــكل مناســب لمن هــم فــوق الــ 12 عامــًا.

يعطي ولي الأمر الطالب الطعام والشراب الخاص به، مع مراعاة أن تكون مغلفة بشكل صحي وسليم والحرص على أن يتبع الطفل نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي .

تأكيد ولي الأمر على ابنــه / ابنتــه بإســتخدام الطعــام والشراب  الخــاص بــه وعــدم الشراء  مــن الباعــة الجائلين.

يوصي الأهالي في حالة وجود أعراض مرضية، تنفسية أو إرتفاع درجة حرارة الطالب أو مخالطته لحالة كورونا "كوفيد19"، بعدم إرساله إلى المدرسة، وإخبار مشرف الباص أو المسؤولين بالمدرسة.

يراعى تطهير الإيدي بمجرد النزول من الباص فورًا وقبل دخولهم إلى المدرسة .

يحرص ولي الأمر على تفادي الزحام بالأطفال قدر الإمكان .

الالتزام بممارسة الرياضة بشكل مستمر. 
 

إقرأ ايضا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن وفاة 19 مليون طفل حول العالم

محمد صلاج

لهذه الأسباب .. محمد صلاح ينقذ رجل بلا مأوى

5f7f0ab74236044eb2601723

اعتراف صادم لـ"صابر محمد" يوقف تنفيذ الحكم لحظة إعدامه

أخبار متعلقة

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة

بيان من الصحة بشأن الفحص اليومي للمواطنين