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بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن ظهور مرض غامص بالهند

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين
صحة
 
الثلاثاء، 08-12-2020 07:23 م أحمد سالم
اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن خبراء المنظمة سينضمون إلى التحقيق في ماهية المرض الغامض في الهند.

وجاء ذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الناس يعانون من نوبات تشبه الصرع.

وقالت دولا جوشي روي، ضابط المراقبة في مقاطعة ويست جودافاري، إن عدد الأشخاص المصابين بالمرض الجديد في جنوب شرف الهند جاوز 800 شخص ، لكن لا يبدو أنه معدي.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية:"يدعم اثنان من مسؤولي المراقبة الطبيين التابعين لمنظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في الولاية في التحقيقات"، مضيفًا أنه تم "جمع عينات المياه واختبارها". 

وأرسلت الحكومة الهندية موظفين طبيين إضافيين إلى بلدة إلورو التي تشهد تفشيا للمرض. وقالت منظمة الصحة العالمية إن خبراء من المؤسسات البحثية الكبرى في البلاد ينضمون إلى التحقيق.

ووفقًا لوسائل الإعلام الهندية، تشير بيانات الاختبارات المبكرة إلى أن المرض الجديد قد يكون مرتبطًا بمواد كيميائية يمكن العثور عليها في مبيدات الآفات.
 

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