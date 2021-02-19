بيان عاجل من السفارة السعودية في روسيا

الجمعة، 19-02-2021
01:56 م
أصدرت السفارة السعودية
في روسيا
بيان عاجل، تنوه من خلاله، على مواطني المملكة
في
موسكو، بأنها ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن الروسي).
وجاء نص البيان الذي نشر على حساب السفارة
الرسمي بموقع تويتر، كالتالي، «نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة المملكة
في
موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن) في روسيا
الاتحادية،
وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 22 فبراير، ويستأنف العمل يوم الأربعاء 24 فبراير
2021م، في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين».