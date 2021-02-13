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بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

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أمانة مدينة جدة السعودية
 
السبت، 13-02-2021 04:44 م المصريون
حثت أمانة مدينة جدة السعودية، المواطنين، اليوم السبت، على سرعة الإبلاغ عن رصد أي زحام داخل الأسواق أو عدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372410 حالة.

وقالت الوزارة فى بيان إنه تم تسجيل 356 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 363303 حالة .

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6428 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2679 والحالات الحرجة 456 حالة.
 

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