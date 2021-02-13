بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

السبت، 13-02-2021
04:44 م
المصريون
حثت أمانة مدينة جدة السعودية
، المواطنين، اليوم السبت، على سرعة الإبلاغ عن رصد أي زحام داخل الأسواق أو عدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين، بسبب فيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية
، اليوم السبت، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372410 حالة.
وقالت الوزارة فى بيان إنه تم تسجيل 356 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 363303 حالة .
وأكدت الصحة السعودية
تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6428 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2679 والحالات الحرجة 456 حالة.