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بيان سعودي بشأن «منع السفر إلى مصر»

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السفير أسامة نقلي
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الخميس، 29-07-2021 04:15 م

نفى سفير المملكة بالقاهرة، أسامة نقلي، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية بشأن حظر السفر إلى جمهورية مصر العربية.
وقال السفير نقلي عبر حسابه على “تويتر”: “مع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفوجراف.. إلا أنني ما زلت أستغرب من وجود من لا يزال يرتكن إلى إشاعات الواتس دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية”.
يذكر أن متداولو الشائعة ذكروا أن المملكة بصدد منع السفر إلى مصر، بعد رصد إصابات متزايدة بكورونا بين السعوديين العائدين من مصر.

 

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