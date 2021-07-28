بيان سعودي بشأن «متحرش أبها» يكشف عن هويته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات
الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل
الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع
الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى
إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي، اهتزت في المملكة العربية السعودية، على وقع
انتشار فيديو نشرته فتاة يوثق لحظة تحرش شاب بها ودخوله معها الحمام، محاولًا
مراودتها عن نفسها.
وتصدر هاشتاج “متحرش أبها” قائمة تريند موقع تويتر، بعد أن اظهر الفيديو
أحد الأشخاص وهو يحاول اقتحام الحمام على فتاة.
وأظهر الفيديو الذي وثقته الفتاة بكاميرا جوالها دون أن يشعر المتحرش، لحظة
محاولته دخول الحمام عليها في أحد المولات بمدينة "أبها"، إلا أنها
تمكنت من الهروب منه.
وأبان المقطع، أن المتحرش ظلّ يلاحق الفتاة خارج الحمام ويطاردها في أروقة
المول؛ حيث قام بلمس جسدها بالإضافة إلى التلفظ عليها أكثر من مرة.
ورصد الفيديو، المتحرش وهو يهرب من الفتاة التي رفعت الجوال في وجهه
وأخبرته أنها تصوره وستقوم بنشر المقطع من أجل القبض عليه.