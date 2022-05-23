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بيان رسمي ردًا على تخلص صحفي من حياته وفصل رأسه داخل صحيفة الأهرام

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الصحفي
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الإثنين، 23-05-2022 09:52 ص
كشفت الهيئة الوطنية للصحافة، تفاصيل وملابسات واقعة العثور على جثة الصحافي بمؤسسة الأهرام عماد الفقي، بعد أن أنهى حياته شنقاً داخل مؤسسته، في أبريل الماضي، وسقط رأسه الذي فصل عن جسده من شرفة مكتبه في الطابق الرابع بالمبنى.

وفي بيان، نشرته الهيئة أمس الأحد، قالت: إنه جرى إجراء تحقيق حول الواقعة ومعرفة حقيقة ما تردد عن اضطهاد الفقي وحرمانه من الحوافز والمستحقات المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الصحفي ، كان قد حصل على الحوافز السنوية كاملة دون أية خصومات على مدار السنوات الأربع الأخيرة، كان آخرها الحوافز التي حصل عليها في فبراير الماضي، وذلك بعد فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن آخر ترقية حصل عليها هي نائب مدير تحرير عام 2012، وفقاً لما هو ثابت من ملف خدمته، مثله مثل زملاء آخرين.

وفتحت الهيئة تحقيقًا في واقعة انتحار الصحافي بالأهرام، بعد أن تردد بين عدد من الصحافيين شائعات حول تعرض الفقي لظلم واضطهاد في مؤسسته، أديا لانتحاره بهذه الطريقة البشعة.
 

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