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بيان النيابة.. أغرب ما قاله زوج «عروس الإسماعيلية» أثناء التحقيق معه

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الزوجان
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الإثنين، 10-10-2022 11:35 ص


شهدت قضية عروس الإسماعيلية، تطورات متلاحقة، حيث أمرت النيابة العامة بحجز الزوج بتهمة احتجاز زوجته، والتعدي عليها بالضرب.

وذكر بيان للنيابة العامة، أن إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام رصدت أخبارًا حول الواقعة، تزامنت مع تقدم المجني عليها بشكواها مرفقًا بها تقرير طبي بإصاباتها.
وباشرت جهات التحقيق عملها، وسألت المجني عليها فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها 15 يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.

وباستجواب المتهم أنكر وادعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها، فأمرت النيابة بحجز المتهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج "عروس الإسماعيلية" عليها مجددا، وذلك بعد مرور شهور على واقعة الاعتداء عليها من عريسها في حفل الزفاف.

وكشفت أن الزوجة "مها"، التي ضربت في يوم زفافها على يد زوجها قبل 8 أشهر واشتهرت حينها بلقب "عروس الإسماعيلية"، حررت محضرا بحقه بزعم اعتدائه عليها بالضرب المبرح.
 

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