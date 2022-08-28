بيان أمني.. حقيقة فيديو هروب خنزير من داخل محل بيع ساندوتشات كبدة وسجق في الأميرية

الأحد، 28-08-2022
09:55 ص
أثار منشور تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل
الاجتماعي أمس السبت، لخنزير
يهرب في أحد شوارع الأميرية وخلفه عدد من الأطفال وفي
صورة أخرى يهاجم رجلًا، جدلًا كبيرًا بعد أن قيل أنه هرب من أحد محلات بيه
ساندوتشات الكبدة
والسجق.
وبالفحص تبين أن الصور قبل عامين وبالتحديد في 27 أغسطس
2020، وحينها حددت الأجهزة الأمنية القائم بالتصوير وشخص آخر فبرك الفيديو لهروب
الخنزير
،
واعترفا بارتكاب الفيديو على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وفي عام 2020، كان قد أوضح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب
محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حينها أن هذا الخنزير
هرب خلال نقله ضمن سيارة محملة
بالخنازير بمنطقة الأميرية.
وتابع أن الخنزير
هرب ثم سرقه أحد الأهالي لبيعه وتم تصويره
يهرب في شارع الدكتورة عايدة بحي الأميرية، واتخذت الشرطة حينها الإجراءات اللازمة
ضد الشخص سارق الخنزير
، الذي تسبب في حالة الجدل في الشارع حينها".