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"بول بوجبا" يقدم أداءً استثنائيًا أمام روما.. ماذا قال عن صيامه؟

بول بوجبا
بول بوجبا
 
السبت، 01-05-2021 06:18 م فتحي مجدي
قدم الفرنسي بول بوجبا، أداءً ملفتًا خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام روما، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على الرغم من كونه صائمًا.

وعندما دخل بوجبا إلى ملعب أولد ترافورد خلال المباراة التي أقيمت الخميس، كان صائمًا.

واستطاع أن يسجل واحدًا من أهداف فريقه خلال المباراة التي انتهت لصالح مانشستر 6-2.

وكتب ريشمين شودري من "BT Sport" في تغريدة على موقع "تويتر": "كان بول بوجبا صائمًا لرمضان الليلة الماضية، أكل بسرعة، ثم عاد للظهور في المقابلات الإعلامية، وهو يحتسي مشروب طاقة، كل هذا بابتسامة عريضة".

وأضاف: "سألته كيف يصوم ويلعب في الوقت ذاته، نظر إلى الأعلى وأشار وقال لي الله يعيننا".

ومع بدء الشوط الثاني بعد حلول الظلام، كان لدى بوجبا خيار الإفطار في الشوط الأول، لكنه بدلاً من ذلك، واصل اللعب واستمر صائمًا في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من تأخره بنتيجة 2-1 في الشوط الأول، قلب مانشستر يونايتد المباراة رأساً على عقب - مسجلاً خمسة أهداف في الشوط الثاني، وسجل بوجبا الهدف الخامس.

وقال لـ "BT Sport" بعد المباراة: "النتيجة إيجابية لكنها لم تنته، في الشوط الأول ، قلنا دعونا نفعل الأشياء الصحيحة، دعونا نفعل أشياء بسيطة.

تحدث المدير. كنا جميعًا متحمسين لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وقال بوجبا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "لقد كنت أفعل ذلك (صيام رمضان) لسنوات".

وأضاف: "أنا محظوظ، ليس الجو حارًا، كما تعلم، لذا يمكنني التعامل مع الأمر، الأمر ليس بهذه الصعوبة، ولسبب وجيه، لذا فهو جيد".

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد عبر "إنستجرام"، صورة لبوجبا أثناء الإفطار وعلّق: "كان بول بوجبا يصوم رمضان أمس، بعد انتهاء مدة الصيام شرب الماء وتناول الإفطار، نكن له كل الاحترام".

ويوم الاثنين الماضي، أوقف حكم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس حتى يمكن لكل من فوفانا وشيخو كوياتي كسر صيامهما.
 

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