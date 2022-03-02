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بولاق الدكرور.. دخلا للاستحمام بعد العلاقة الحميمية فماتا سويًا

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Native
Teads
الأربعاء، 02-03-2022 12:17 م

قررا زوجان الاستحمام سويًا بعد لقاء حميمي بينهما، لكنهما لم يخرجا مرة أخرى وماتا سويًا نتيجة تسرب غاز سخان المياه واختناقهما، دون وجود شبهة جنائية.
وأفادت تحريات رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور سلامة نوافذ الشقة وبابها من أي أعمال عنف تشير إلى وجود شبهه جنائية وأن الزوجين عثرا عليهما جثتين هامدتين داخل الحمام وليس بهما أي إصابات.
وتبين أن الشقة معبأة بالغاز وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة بها، وبعد سماع أقوال طرفي الزوجين الذين نفوا وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ناتجة عن تسرب الغاز أثناء الاستحمام.
وانتدبت النيابة العامة عناصر الطب الشرعي للتحقق من سبب الوفاة التي أكدت أن الزوجين توفيا خنقاً بسبب تسريب الغاز بعد سماع أقوال أهالي الزوجين، وصرحت بدفن جثمانى الزوجين وكلفت المباحث بتكثيف جهودها حيال الواقعة وتتابع النيابة العامة مجرى سير التحقيقات.
 

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