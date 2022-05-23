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بوسي تصدم الجميع وتنفعل في حفل زفافها: «علي الطلاق أبوظ الجوازة.. انا هربانة مني»

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بوسي تصدم الجميع وتنفعل في حفل زفافها: «علي الطلاق أبوظ الجوازة.. انا هربانة مني»

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بوسي
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الإثنين، 23-05-2022 03:03 م
 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة المصرية بوسي غاضبة خلال حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أقيم أمس الأحد في أحد الفنادق النيلية بحضور نجوم الفن.
وظهرت بوسي في الفيديو، وهي غاضبة وتنفعل على أحد الأشخاص قائلة إنها ممكن أن تنهي هذه الزيجة، إذ قالت: عليا الطلاق أبوز الجوازة عادي، أنا هربانة مني.
وارتدت بوسي فستان زفاف من توقيع المصمم هاني البحيري، الذي اتسم بالتطريز وذو ذيل وطرحة طويلة، كما ظهرت بوسي بماكياج هادئ وبسيط، وقدمت الراقصة دينا فقرة خلال الحفل، وأيضًا المطرب حكيم قدم عددًا من الأغاني الخاصة.
ولم تحضر عائلة بوسي ووالدها حفل الزفاف، وقال محمد شعبان والد بوسي: بوسي ما عزمتش حد من أهلها، ما حدش قالي بجوازها وما عزمتنيش لا أنا ولا خالها ولا أخوها وملهاش أهل تاني غيرنا، وعرفت إنها كتبت الكتاب امبارح وعايز أقول لها ألف مبروك يا بنتي وفرحان لك لأن الجواز سُترة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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