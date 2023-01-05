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«بوست» حكم مباراة الزمالك وأسوان يثير ضجة.. وإحالته للتحقيق

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أمين عمر
Native
Teads
الخميس، 05-01-2023 01:57 م


كشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن استياء رابطة الأندية بسبب بوست نشره حكم مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري الممتاز.

 

وقال حتحوت عبر تصريحات تليفزيونية ، إن أمين عمر حكم مباراة الزمالك وأسوان بعد عقوبات الرابطة بإيقاف جماهير الزمالك ، نشر بوست عبر حسابه الرسمي عبر الفيس بوك مدون به عبارة “ بس ” ومعه إيموشن يوحي إنه غير راضي عن القرار.

 

وشدد حتحوت علي أن ، أحمد دياب تواصل مع جمال علام وخالد الدرندلي وهو غاضب ومستاء علي ما فعله أمين عمر عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

 

وتابع، "خلال تواصل أحمد دياب مع جمال صرح له ، كيف لحكم أن ينشر بوست ساخر من نادي ضمن رابطة الأندية، وهدد أن أمين عمر لن يدير مباراه حتي نهاية الموسم إذا لم يحذف البوست المنشور عبر صفحته الرسمية".

 

وأكد ، أنه بالفعل تم حذفه وتحويله للتحقيق علي ما دار منه .

 

واختتم هاني حتحوت ، تصريحاته ، أن الزمالك قدم شكوي رسمية لرابطة الأندية بكلام أمين عمر وتم الرد أنه تم تحويله للتحقيق بالفعل.

 

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