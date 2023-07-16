"بورنس فقط".. فنانة شهيرة بصور مثيرة على حمام السباحة

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورًا جريئة، خلال عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت السباعي في الصور مرتدية "بورنس"، وعلقت :"صيف سعيد".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"قلبي، نتمنى لحضرتك قضاء إجازة سعيدة، ماشاء الله، جميلة، إيه اللي انتي لابساه، هو دا لبس البحر؟".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال ناهد السباعي فيلم "19 ب"، من بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد.

تدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

فيلم "19 ب" عرض بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44 ونال جائزة أفضل فيلم عربي وجائزة التحكيم الدولي لنقاد فيربسي وحصل مدير تصويره مصطفى الكاشف على جائزة أحسن إسهام فني في المسابقة الدولية.





