بواب و4 طالبات.. تفاصيل فضيحة حارس عقار بولاق الدكرور

الإثنين، 22-04-2024
01:43 م
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع حارس عقار
المتهم بالتحرش
بـ 4 أطفال (طالبات)، عقب استدراجهن بالعقار محل عمله بجوار المدرسة ببولاق الدكرور.
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابساته والتأكد من صحة البلاغ من عدمه.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من 4 سيدات يتهمن فيه حارس عقار
تحت الإنشاء بالتحرش
ببناتهن عقب استدراجهن بالعقار محل عمله بجوار المدرسة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.