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«بن سلمان» يقلد قائد جيش باكستان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لهذا السبب

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الأحد، 26-06-2022 10:18 ص

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية، في جدة اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب "واس".
وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلد ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.
 

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