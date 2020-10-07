بندر بن سلطان يفاجئ الجميع بهذه الخطوة

الأربعاء، 07-10-2020
07:20 م
الطيب حسين
اتخذ بندر بن سلطان
بن عبد العزيز، السفير السعودي السابق في واشنطن أمين مجلس الأمن الوطني السابق، خطوة مفاجئة، حيث دشن موقعًا إلكترونيًا للإدلاء برأيه "حيال العديد من المواضيع السياسية والأمنية والقضايا الدولية التي تخص المنطقة.
وقال عن الموقع الذي اختار له اسم "رأي بندر" "لأوضح الحقيقة ما أمكن تاريخياً وحالياً بكامل تفاصيلها".
وكتب عبر الموقع "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته،،،
عقود من حياتي قضيتها في خدمة ديني ثم قيادتي ووطني عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً وخضت في العديد من القضايا والمواقف الدولية والتي مثلت فيها القيادة والوطن. اليوم بعد أن تركت العمل الحكومي، وددت أن أشارك برأيي الشخصي من خلال هذ الموقع الإلكتروني "رأي بندر" حيال العديد من المواضيع السياسية والأمنية والقضايا الدولية التي تخص منطقتنا ولأوضح للكثيرين الحقيقة ما أمكن تاريخياً وحالياً بكامل تفاصيلها وبالذات التي عاصرتها وشاركت فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
ومساء الاثنين أجرى بن سلطان لقاء مع قناة العربية وانتقد خلالها القيادات الفلسطينية.