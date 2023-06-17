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بنحافة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير ضجة بهذه الإطلالة

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زوجة حمدي الميرغني
السبت، 17-06-2023 01:06 م نسمه عبد الوهاب
حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق لا يحمل أي نقوشات مما كشف عن رشاقتها.
انتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء صيفي مسطح مع حقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.
اما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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