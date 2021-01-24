«بنت شوارع» يتصدر الترند في السعودية.. ما القصة؟

الأحد، 24-01-2021
12:22 م
المصريون
سادت حالة من الجدل الكبير على موقع التغريدات القصيرة
"تويتر" في المملكة العربية السعودية
، خلال الساعات الماضية بسبب تغريدة
فتاة
، بشأن خروج المرأة من بيتها دون رجل.
وكتبت الفتاة
السعودية
في تغريدتها عبر موقع
"تويتر": "الصراحة أنا مستحيل أروح من دون أخوي أو أبوي أو أي أحد أهم
شيء يكون رجال مستحيل أطلع الحالي بدون رجال معي، ياخي أحس إني بنت شوارع
إذا سويت
كذا أنتم زيي؟".
وحظيت التغريدة على تفاعل واسع بين النشطاء، ما بين ناقد
بشدة ومؤيد، حتى تصدر هاشتاج "بنت شوارع
"، الترند
في المملكة، بسبب الإهانة
التي وجهتها الفتاة
لمن تخرج بدون رجل من أقربائها.
وقالت فتاة
: “كيف فيه ناس تفكر كذا؟.. أرحم منغلقين الفكر
وأرحم عيالهم أكثر لنهم الضحية الأكبر”.
وعلقت مغردة أخرى في الهاشتاج بقولها: “طيب لما كتبتي هالتغريدة
ليه ما جبتي أبوك أو أخوك معك ترا مواقع التواصل الاجتماعية تحتاجين إلى من يحميك لما
تدخلينها”.