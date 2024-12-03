"بناتها سلموها للعريس".. زواج إعلامية شهيرة بحضور وزير الأوقاف(صور)





احتفلت الإعلامية ريهام عياد، بحفل زفافها في إحدى الفيلات بالقاهرة، وسط الأهل والأصدقاء، وبحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع والإعلاميين.

وقام بعقد القران الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحضر الحفل عددا من نجوم الإعلام على رأسهم الإعلامية الكبيرة سناء منصور، سالي شاهين، دعاء فاروق، وسهير جودة وغيرهم.

فيما قام بالغناء في الحفل عددا من نجوم الطرب على رأسهم المطرب مصطفى قمر ومحمد شاهين.

واستطاعت الإعلامية ريهام عياد، جذب العديد من الجمهور، والمشاهدات من خلال برنامجها الشهير «القصة وما فيها» عبر قناتها الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والذي تقدم فيه العديد من الكواليس والقصص والأسرار لأبرز الموضوعات والقضايا المطروحة.









