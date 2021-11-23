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بملابسها الداخلية والخارجية.. العثور على عروس مشنوقة في ظروف غامضة

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الثلاثاء، 23-11-2021 02:57 م

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة عروس مشنوقة داخل بيت الزوجية بقرية كفر خضر بدائرة المركز .
تم نقل الجثة إلى مشرحة طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه .
كان  اللواء هاني عويس ، مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة طنطا بوصول "م.ن" ربة منزل عمرها 19سنة، مقيمة بقرية كفر خضر بدائرة المركز لمستشفى طنطا الجامعى ، جثة هامدة إثر إدعاء شنق.
كما انتقل  ضباط مباحث مركز شرطة طنطا ،إلى محل البلاغ لمناقشة أهل المجنى عليها ومعرفة ملابسات الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الجثة.
وبالفحص تبين أنها متزوجة منذ عدة اسابيع من عامل مفحمة ، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات في أنحاء الجسم سوى إصابات حول الرقبة.
تواصل جهات التحقيق أعمال الفحص لكشف لغز العثور على جثة عروس طنطا داخل منزل الزوجية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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