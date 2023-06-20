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بمقدم 50 ألف جنيهزز بنك التعمير وافسكان يطرح شقق جديدة

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بمقدم 50 ألف جنيهزز بنك التعمير وافسكان يطرح شقق جديدة

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شقق
الثلاثاء، 20-06-2023 09:56 ص

 

ينتهي بنك التعمير والإسكان من طرح عدد من الشقق في مدينة الغردقة، ومشروع الجوهرة في مدينة بور سعيد، يوم 22 يونيو الجاري.

 

وجاءت تفاصيل الحجز والتقديم في هذه المشروعات على النحو التالي:

 

مشروع الغردقة يتكون من 25 مبنى سكني بإجمالي 174 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 89 مترا وحتى 100 متر من خلال تصميم 4 نماذج متميزة للمباني كل مبنى مكون من دور أرضي و2 دور متكرر.

 

ويصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه يتم سدادها عن طريق بنك التعمير والإسكان، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، ويبدأ الحجز الإلكتروني للشقق يوم 3 يوليو المقبل.

 

ويصل أسعار الشقق في مدينة الغردقة لـ884 ألف جنيه لمساحة الـ90 مترا، وتكون فترة السداد على 10 سنوات.

 

أما المشروع الثاني فهو في مدينة بور سعيد، يتكون المشروع من 93 عمارة سكنية العمارة مكونة من دور أرضي وعدد 5 أدوار متكررة الوحدات نصف تشطيب كاملة المرافق كهرباء تليفون غاز مياه والواجهات تشطيب متميز والمداخل من الرخام.

 

ويصل مقدم الحجز لـ100 ألف جنيه يتم سدادهم عن طريق بنك التعمير والإسكان، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، ويبدأ الحجز الإلكتروني للشقق يوم 3 يوليو المقبل.

 

وتتراوح أسعار الشقق الـ121 مترا لـ مليون و381 ألف جنيه وحتى مليون و408 ألف.

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