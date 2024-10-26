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بلينكن يدعو لتسوية دبلوماسية في لبنان

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السبت، 26-10-2024 02:21 م
اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه من “الملح للغاية” العمل للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، وحث إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين، لكنه امتنع عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال بلينكن، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في لندن: “نشعر بأنه من الملح للغاية التوصل إلى تسوية دبلوماسية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، حتى يتحقق أمن حقيقي على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان”.

وأكد أنه لا بد من “التوصل إلى التوافق الضروري للتطبيق الكامل” لهذا القرار.
وأنهى القرار الأممي 1701 حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، ونصّ على تعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل)، وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في الجيش اللبناني والقوة الدولية.
ودعا بلينكن كذلك إلى حماية المدنيين من دون أن يدعو صراحة إلى وقف لإطلاق النار، وأضاف: “نريد أن نتأكد من أنه في أماكن مثل بيروت ثمة جهد فعلي لضمان أن يبقى الناس سالمين وألا يقع المدنيون في مرمى النيران”.

ولم يدل ميقاتي بأي تصريح صحافي عقب اللقاء.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي التقى بلينكن على انفراد في لندن أيضا، إن الحكومة اللبنانية أبلغت بوضوح أنها ملتزمة بتطبيق القرار 1701، مؤكدا أن “العدوان على لبنان يجب أن يتوقف فورا”.

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