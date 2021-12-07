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بلقيس تكشف ما حدث بينها وبين شيرين قبل طلاقها: قفلنا باب الغرفة وحكينا

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بلقيس
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الثلاثاء، 07-12-2021 09:09 ص
تحدثت الفنانة بلقيس فتحى، عن رأيها فى طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، وذلك من خلال مقابلة أجرتها مع برنامج Et بالعربي.
وكشفت بلقيس عن لقاء جمعها مع شيرين قبل الانفصال عن زوجها، قائلة : “شيرين طلبت تشوفني لما كنت في مصر والتقيت فيها على المستوى الشخصي وسكّرنا باب الغرفة بالمفتاح وحكينا إحنا الاثنين”.
وتابعت :”بأنها تواصلت معها بعد تأكيد خبر الطلاق وقامت بمراسلتها على الهاتف، مُشيره إلى أنه من حقها في هذه الفترة أن لا تتحدث مع أحد ويجب عليها التركيز على حياتها الخاصة “.
 

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