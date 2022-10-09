الأحد 09 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفع 45 قرشًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم

طعن في الشرف.. تفاصيل ما حدث لعروس الإسماعيلية في «ليلة الدخلة»

بشرى.. قناة مصرية تعلن بث مباراة الأهلي والزمالك اليوم

شيرين تصدم الجميع بحضور وزيرة التضامن: أرفض التبرع للغارمات

تعليق ناري من ياسمين عز على انتقادها بسبب نصائحها للزوجات

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالاعتزال وارتداء الحجاب في ذكرى مولد النبي (صورة)

ضجة في المملكة.. حقيقة إسقاط النفقة عن المرأة السعودية

«بلطجي مراته».. أول صورة لعروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

دراسة جديدة تكشف عن نوع شائع من الأسماك يسبب السرطان

صلاح محسن إلى سيراميكا كليو باترا بهذا المبلغ

ADS
 

«بلطجي مراته».. أول صورة لعروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

040478508b
عروس الإسماعيلية
Native
Teads
الأحد، 09-10-2022 12:10 م

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على زوج الفتاة المعروفة بـ" عروس الإسماعيلية"، "بلطجي مراته " وذلك بعد الاعتداء عليها مرة أخرى بوحشية ودخولها المستشفى وحبسها داخل المنزل أسبوعين.
وكان زوج الفتاة قد أثار الجدل من قبل بعد تداول فيديو لحظة اعتدائه بشكل وحشي عليها في يوم زفافها وهي ترتدي فستان الزفاف، لكن بعد الضغوط عليها أنكرت ذلك.
وقد تداول مستخدمو فيسبوك ، صور العروسة من أول يوم بزفافها وظهورها بالفوتوسيشن وفيديو بمنزل زوجها والذي برر فيه الضرب وقال الأهل بيحبو بعض من زمان.

ولكن أصبحت العروسة اليو تريند هذه المرة بعد ضربها وسحلها وتحرير محضر لزوجها بعد ٨ شهور من زواجها .
وقد أثارت صورة العروسة بعد خروجها من المستشفي وتحرير المحضر جدلا كبيرا بسبب تحول شكلها بعد الزواج.
وكانت حررت الزوجة الشهيرة بـ عروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان،  ضد زوجها بعد شهور من الزواج.

اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا  فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروس الإسماعيلية بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.



 

إقرأ ايضا

sulH2

طعن في الشرف.. تفاصيل ما حدث لعروس الإسماعيلية في «ليلة الدخلة»

19_2022-638008411794231973-423

شيرين تصدم الجميع بحضور وزيرة التضامن: أرفض التبرع للغارمات

127-001410-yasmine-ezz-statements-2

تعليق ناري من ياسمين عز على انتقادها بسبب نصائحها للزوجات

أخبار متعلقة

20220218194809906

القبض على زوج «عروس الإسماعيلية»: ضرب وهتك عرض وتعرية في الشارع

images

هل تذكرون «عروس الإسماعيلية» التي سحلها زوجها في حفل زفافها؟.. ضربها بعنف مجددًا

2022_10_1_22_6_38_514

المشاهد الأولى للجريمة.. بلطجي دمياط يذبح جاره ويقطع يد والدته والداخلية تطيح به

604

شتائم وضرب وتكسير زجاج.. أهالي الإسكندرية يطردون محمد رمضان