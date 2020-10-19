بلاغ للنائب العام لمنع رئيس الزمالك مرتضى منصور من السفر

الإثنين، 19-10-2020
11:40 م
المصريون ـ متابعات
قام رجل الأعمال هاني العتال
، بتقديم طلب إلى النائب العام
، لمنع مرتضى منصور
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
من السفر.
ووفقًا لطلب "العتال
"، فإن "منصور" قد تقدمت ضده عدد من البلاغات في نيابات متعددة، وعليه تقدم هو بطلب منعه من السفر والتحفظ على أمواله وأموال عائلته.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد أصدرت قرارها بإيقاف منصور عن ممارسة العمل الرياضي لأربعة سنوات، مع مخاطبة نائب رئيس مجلس ادارة الزمالك
، لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادي مع أول جمعية عمومية للنادي.