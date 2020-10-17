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بكلمات مؤثرة وفاء عامر تنعي والدة الشهيد المنسي

وفاء عامر
وفاء عامر
 
السبت، 17-10-2020 08:47 م المصريون
نعت الفنانة وفاء عامر بكلمات مؤثرة والدة البطل الشهيد العقيد أحمد المنسي وقالت في تصريح لها: بكل الحزن انعي نموذج للأم المصرية التي ربت وأنجبت رجلاً يعد رمزاً للشهامة والنضال والبطولة، أنجبت رجلاً مصرياً ضحى بحياته من أجل هذه الأرض.
وتابعت: تلك الأم العظيمة استجاب الله دعائها فهي أم فقدت أبنها وتعرضت لظلم شديد فدعوتها كانت في السماء، ولم يكن بينها وبين الله حجاب، وقد استجاب الله دعوتها ورأت سيرة أبنها تخلد أمام عينيها قبل وفاتها، وتأكدت إن مصر لن تنسى ابنائها ولم تتخلى مصر يوماً عن ابنائها، وحق الشهيد يعود اجلاً ام عاجلاً.
يشار الي إن وفاء عامر يعرض لها الأن على قنوات دي ام سي حكاية "بنات موسى" ضمن سلسلة حلقات مسلسل "إلا أنا" الذي تقوم ببطولته مع الفنان صبري فواز والفنانة نادية رشاد والفنان كمال ابو ريه تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة
 

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